Twitter уличил власти Китая в ведении информационной кампании против протестующих в Гонконге

Администрация твиттера объявила о раскрытии скоординированной информационной кампании, направленной на «подрыв легитимности» протестного движения в Гонконге. Как считают в руководстве соцсети, кампанией руководили власти материкового Китая.

Twitter заблокирован в материковом Китае, но, как отмечает руководство соцсети, записи делались либо через VPN, либо с использованием специальных внутрикитайских IP-адресов, которые позволяют заходить в соцсеть без ограничений.

По итогам расследования были заблокированы 936 аккаунтов, предположительно связанных с кампанией.

Многотысячные акции протеста в Гонконге продолжаются на протяжении нескольких месяцев. Их участники требуют от парламента региона отозвать законопроект о выдаче преступников в Китай, так как опасаются, что в случае принятия он будет использоваться в политических целях.