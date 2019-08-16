Приказ Минобрнауки о контактах российских ученых с иностранцами не поступал на регистрацию в Минюст. Он не имеет силы

Приказ Минобрнауки, ограничивающий контакты российских ученых с иностранными коллегами, не поступал на регистрацию в Минюст.

«В Минобрнауки направлен запрос о представлении указанного акта в Минюст для проведения его правовой экспертизы», — заявили РБК в министерстве юстиции.

В ведомстве пояснили, что приказ Минобрнауки должен быть зарегистрирован, поскольку затрагивает права и свободы граждан. Пока регистрация не пройдена, приказ не применяется, пояснил РБК управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

14 августа стало известно, что Минобрнауки разослало в подведомственные организации приказ, согласно которому российские ученые должны уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников.

В Кремле назвали документ «перебором». В Минобрнауки позже уточнили, что приказ носит рекомендательный характер.