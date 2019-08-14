В Кремле еще не видели приказа Минобрнауки, который ужесточает контроль над контактами российских ученых с зарубежными коллегами, но считают, что эти предписания «выглядят как перебор». Об этом «Медузе» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют. Скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых и так далее. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», — сказал он.

Согласно приказу, который Минобрнауки разослало в июле в подведомственные организации, российские ученые должны будут за пять дней уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников.