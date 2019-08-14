Минобрнауки разъяснило приказ об ограничении контактов ученых с иностранцами: он носит рекомендательный характер

Приказ министерства науки и высшего образования РФ, ужесточающий контроль над контактами российских ученых с иностранными коллегами, носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, — заявили в министерстве. — Данный приказ ни в коем случае не направлен для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ».

В министерстве добавили, что за рубежом российские ученые также «сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств».

Как сообщалось ранее, в июле Минобрнауки разослало в подведомственные организации приказ, по которому российские ученые должны будут за пять дней уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти рекомендации «перебором», оговорившись, что не видел самого приказа.