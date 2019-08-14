Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными. Их заставят получать разрешения на встречи и писать отчеты

Министерство высшего образования и науки в июле разослало в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан.

О соответствующем приказе, в частности, пишет «Московский комсомолец», а газета «Троицкий вариант» публикует сканы документа.

Приказ, ужесточающий правила контактов с иностранцами, предусматривает, что российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников.

На встрече с иностранцем, говорится в документе, должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время, следует из приказа, возможны только с разрешения руководства. После встречи от ученых требуют составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

Кроме того, в рекомендациях Минобрнауки говорится, что при посещении научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ».

Этот пункт, указывает заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме на имя главы Минобрнауки, «вызывает особое недоумение». Означает ли это требование, что теперь, например, у участников международных конференций придется «отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)», пишет он.

Фрадков называет приказ непродуманным и просит министра высшего образования и науки Михаила Котюкова наказать подготовивших его сотрудников.

Научный журналист Ирина Якутенко, в свою очередь, комментируя в фейсбуке ужесточения требований к контактам ученых с коллегами из-за рубежа, указывает, что «наука не бывает „российской“ и „иностранной“, это всегда плод совместных усилий». Инициативу Минобрнауки она сравнивает с ограничениями на контакты с иностранцами, существовавшими во времена СССР.