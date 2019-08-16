Baza назвала полицейских, которые давали объяснения о задержании Дарьи Сосновской, избитой на акции в Москве

Издание Baza назвало фамилии полицейских, которые упоминаются в документах о доставлении в ОВД Дарьи Сосновской — участницы протестов в Москве 10 августа, которую при задержании ударил в живот неизвестный сотрудник МВД.

По информации Baza, это сотрудники 2-го оперативного полка московской полиции С. А. Глумнушин и О.Г. Плетнев. Как пишет издание, они давали объяснения о ее доставлении в ОВД; Плетнев подписал протокол о доставлении, копию которого выложила Baza.

Baza подчеркивает, что Глумнушин и Плетнев в действительности могли не участвовать в задержании Сосновской — как пишет издание, иногда во время массовых протестов оформлением документов занимаются не те, кто непосредственно задерживает людей, а сотрудники, дежурящие у автозаков.

«Если они и не участвовали в задержании, то должны были принимать Сосновскую у бойцов возле автозака. Они наверняка знают имена тех, кто ее привел», — заключает Baza.

Ранее Baza писала, что Дарью Сосновскую, предположительно, ударил сотрудник 2-го оперативного полка Сергей Цыплаков. МВД, которое начало служебную проверку в связи с избиением, это отрицает.

Избиение Дарьи Сосновской, у которой диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, стало одним из самых резонансных случаев применения силовиками насилия к протестующим. Привлечь к ответственности ударившего ее сотрудника потребовали не только правозащитники, но и знаменитости, в том числе певцы Егор Крид и Сергей Лазарев.

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