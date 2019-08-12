Baza нашла полицейского, подозреваемого в избиении женщины на акции 10 августа

Издание Baza попросило ГУ МВД по Москве проверить полицейского Сергея Цыплакова на причастность к избиению активистки Дарьи Сосновской, которую ударили в живот при задержании на акции протеста 10 августа в Москве.

Baza просит полицию привлечь виновного к ответственности, если эта информация подтвердится.

По данным издания, Сергей Цыплаков служит в пятом батальоне второго оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве. Эту информацию журналисты получили от его коллег. Сам Цыплаков не ответил на вопросы издания.

Дарью Сосновскую задержали на акции за свободные выборы, прошедшей 10 августа. Активистка сделала замечание полицейским, которые задерживали мужчину с признаками инвалидности, после чего ей заломали руки за спину. Когда у одного из полицейских упала дубинка, тот ударил женщину в живот. Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении.

Ранее глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил награду в 100 тысяч рублей за информацию о полицейском, который избил Сосновскую. Главный редактор Baza Никита Могутин отказался от вознаграждения. Эти деньги пойдут адвокату Сосновской.

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