В московской полиции началась служебная проверка после избиения женщины на акции 10 августа

ГУ МВД по Москве объявило о начале служебной проверки после избиения задержанной на акции 10 августа Дарьи Сосновской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом там отметили, что «размещенная в СМИ» информация о полицейском, «якобы ударившем» Сосновскую, не соответствует действительности. По всей видимости, речь идет о Сергее Цыплакове — его имя называло издание Baza.

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