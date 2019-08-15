За медицинской помощью обратились 74 пассажира аварийно севшего в Жуковском самолета

При аварийной посадке самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье пострадали, по последним данным, 74 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области. Среди обратившихся за медицинской помощью 19 детей.

Ранее было известно о 55 пострадавших пассажирах A321, в том числе 17 детях.

На борту самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку, находились более 230 человек, в том числе семеро членов экипажа.

Всем пассажирам рейса будет выплачена компенсация по 100 тысяч рублей на человека, сообщили представители аэропорта Жуковский. «То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, — соответственно, здесь страховой случай», — сообщил первый замгендиректора компании «Рампорт Аэро», владеющей аэропортом Жуковский, Евгений Солодилин.

По предварительным данным, A321 при взлете из Жуковского столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя самолета вышли из строя, но экипаж сумел посадить его на кукурузное поле. Никто не погиб.