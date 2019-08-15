Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что приказ Минобрнауки, ограничивающий контакты российских ученых с иностранными коллегами, не должен распространяться на учреждения, которые не занимаются секретными разработками. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Я думаю, что такую резкую реакцию вызвало то обстоятельство, что [приказ] фактически распространяется на деятельность всех подведомственных организаций. И, по-видимому, те подведомственные организации, <…> в которых закрытые работы не ведутся, начали примерять действие этой инструкции к себе. И действительно, те ограничения, которые существуют, выглядят в данном случае совершенно нелепо», — цитирует его слова ТАСС.

По мнению Сергеева, министерство должно было проинформировать, что приказ распространяется лишь на «те организации, в которых ведутся закрытые работы». Он также напомнил, что для ученых, работающих с гостайной, ограничения по международному взаимодействию существуют уже давно.

Накануне стало известно, что Минобрнауки разослало в июле в подведомственные организации приказ, согласно которому российские ученые должны за пять дней уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников.

В Кремле назвали документ «перебором», а министерство позже уточнило, что приказ носит рекомендательный характер.

Источник «Коммерсанта» в аппарате правительства утверждает, что приказ Минобрнауки «основывался на вводных, полученных ведомством от спецслужб». Бывший высокопоставленный сотрудник министерства заявил газете, что «для документа такого уровня в приказе содержится слишком много нестыковок».