Норвегия зафиксировала «небольшое количество радиоактивного йода» в атмосфере

Норвежская исследовательская станция в Сванховде 9-12 августа зафиксировала в воздухе «небольшое количество радиоактивного йода», не опасное для людей и окружающей среды. Об этом сообщило управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.

Станция находится на севере страны на границе с Мурманской областью России.

В управлении заявили, что пока не могут определить, связана ли находка со взрывом во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области. Радиоактивный йод фиксируется норвежскими станциями несколько раз в год, часто его связывают с производством фармацевтических препаратов, сказано в сообщении.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области, в результате которого погибли пятеро ученых, произошел 8 августа. По официальным данным, он случился во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с использованием изотопных источников питания, то есть радиоактивного топлива.

После взрыва администрация Северодвинска сообщила о скачке радиации, однако затем удалила это сообщение. Росгидромет сообщил о превышении 8 августа мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями.