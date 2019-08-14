Обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии написал из тюрьмы письмо в Россию. Его опубликовали на сайте 4chan
Уроженец Австралии Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в двух мечетях в Новой Зеландии, написал из тюрьмы письмо некому Алану из России. Письмо на шести страницах опубликовали 13 августа на сайте 4chan.
В послании, датированном 4 июля, Таррант, в частности, благодарит Алана за отправленные почтовые марки и рассказывает о месячной поездке в Россию в 2015 году. Он упоминает Платона и других философов и писателей, вдохновлявших его, а также сожалеет о том, что не может дать волю чувствам, иначе охрана тюрьмы конфискует письмо.
В тексте среди прочего говорится о том, что наступает «великий конфликт». Также в нем присутствуют выражения, которые можно расценить как призывы к оружию, отмечает Associated Press.
Министр по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Келвин Дэвис заявил, что тюремные власти не должны были позволить Тарранту отправить письмо. По его словам, это не должно повториться.
Перед нападением на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант распространил 74-страничный манифест с высказываниями против мигрантов и мусульман. Манифест опубликовали на сайте 8chan.
В августе крупные интернет-компании заблокировали сайт 8chan после того, как на нем опубликовали манифест человека, устроившего стрельбу в супермаркете Walmart в Техасе.