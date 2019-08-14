Обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии написал из тюрьмы письмо в Россию. Его опубликовали на сайте 4chan

Уроженец Австралии Брентон Таррант, в убийстве 51 человека в двух мечетях в Новой Зеландии, написал из тюрьмы письмо некому Алану из России. Письмо на шести страницах опубликовали 13 августа на сайте 4chan.

В послании, датированном 4 июля, Таррант, в частности, благодарит Алана за отправленные почтовые марки и рассказывает о месячной поездке в Россию в 2015 году. Он упоминает Платона и других философов и писателей, вдохновлявших его, а также сожалеет о том, что не может дать волю чувствам, иначе охрана тюрьмы конфискует письмо.

В тексте среди прочего говорится о том, что наступает «великий конфликт». Также в нем присутствуют выражения, которые можно расценить как призывы к оружию, отмечает Associated Press.

Министр по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Келвин Дэвис заявил, что тюремные власти не должны были позволить Тарранту отправить письмо. По его словам, это не должно повториться.

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Перед нападением на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант распространил 74-страничный манифест с высказываниями против мигрантов и мусульман. Манифест опубликовали на сайте 8chan.

В августе крупные интернет-компании заблокировали сайт 8chan после того, как на нем опубликовали манифест человека, устроившего в супермаркете Walmart в Техасе.

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