Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса арестовали третий раз подряд

​Зюзинский районный суд отправил незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса под административный арест на девять суток, сообщает в своем телеграм-канале «МБХ медиа».

Это уже третий подряд административный арест Янкаускаса в связи с протестами из-за выборов в Мосгордуму. Он отбыл семь суток после задержания на акции 27 июля. Срок его ареста закончился 3 августа; сразу после выхода из спецпремника его снова задержали и дали еще 10 суток.

За участие в несогласованных митингах под арест попали многие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, включая Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

На свободе остается Любовь Соболь: ее не имеют права арестовать, так как у нее есть ребенок младше 14 лет. За участие в протестных акциях Соболь получила три штрафа на общую сумму 930 тысяч рублей.