Константин Янкаускас получил 10 суток ареста. Его задержали сразу после отбытия предыдущего срока

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас получил десять суток ареста. Об этом он сам написал в твиттере.

На Янкаускаса составили протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления за призывы выходить на на Пушкинской площади 14 июля.

Константин Янкаускас был задержан 3 августа через несколько минут после выхода из спецприемника, где он отбыл предыдущий арест — семь суток после задержания на 27 июля.