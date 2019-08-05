Константин Янкаускас получил 10 суток ареста. Его задержали сразу после отбытия предыдущего срока
Источник: Константин Янкаускас
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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас получил десять суток ареста. Об этом он сам написал в твиттере.
На Янкаускаса составили протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления за призывы выходить на акцию на Пушкинской площади 14 июля.
Константин Янкаускас был задержан 3 августа через несколько минут после выхода из спецприемника, где он отбыл предыдущий арест — семь суток после задержания на акции 27 июля.