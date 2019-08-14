К крупнейшему подрядчику РЖД пришли с обыском

В Москве проводят обыски по делу о хищении средств у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний «1520», сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Обыски, по данным собеседников издания, проходят по нескольким адресам, связанным с совладельцами «1520».

В свою очередь РБК со ссылкой на собственные источники сообщает, что оперативно-следственные мероприятия совместно проводят ФСБ и Следственный комитет. Чтобы избежать утечек, рассказали источники РБК, к обыскам были привлечены бойцы Росгвардии и Центра специального назначения ФСБ из других регионов.

Официально правоохранительные органы обыски, связанные с «1520», пока не прокомментировали.

Компания «1520» упоминалась в деле полковника . По подозрению в даче взяток Захарченко один из совладельцев «1520» Валерий Маркелов был арестован, а второй акционер компании — Борис Ушерович — объявлен в международный розыск.

По данным источников РБК и «Ведомостей», обыски в «1520» проводятся, чтобы собрать доказательную базу по делу о взятках, которые получал от руководства компании Захарченко.

«Ведомости» также пишут, что СК расследует дела о выводе из «1520» средств, который компания получала для выполнения подрядов, и отмывании их по « ».