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«Короля госзаказа» задержали за передачу взятки в два миллиарда рублей полковнику Захарченко

Росбалт
14:05, 2 октября 2018
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Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки в два миллиарда рублей полковнику Дмитрию Захарченко, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах. 

Взятка была от «одного из высших руководителей РЖД тех времен», рассказал собеседник издания («Росбалт» не уточняет, о каком времени идет речь). Сейчас Маркелов задержан, суд рассматривает вопрос о его аресте. 

Валерий Маркелов является одним из владельцев группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. В начале 2018 года Forbes поставил Маркелова и его партнеров на первое место в рейтинге «королей госзаказа». 
Дмитрий Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В 2016 году его арестовали по обвинению в получении взяток. При обыске у Захарченко были обнаружены наличные на общую сумму около восьми миллиардов рублей.

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