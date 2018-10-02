«Короля госзаказа» задержали за передачу взятки в два миллиарда рублей полковнику Захарченко

Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки в два миллиарда рублей полковнику Дмитрию Захарченко, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Взятка была от «одного из высших руководителей РЖД тех времен», рассказал собеседник издания («Росбалт» не уточняет, о каком времени идет речь). Сейчас Маркелов задержан, суд рассматривает вопрос о его аресте.