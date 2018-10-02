«Короля госзаказа» задержали за передачу взятки в два миллиарда рублей полковнику Захарченко
Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки в два миллиарда рублей полковнику Дмитрию Захарченко, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Взятка была от «одного из высших руководителей РЖД тех времен», рассказал собеседник издания («Росбалт» не уточняет, о каком времени идет речь). Сейчас Маркелов задержан, суд рассматривает вопрос о его аресте.
Валерий Маркелов является одним из владельцев группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. В начале 2018 года Forbes поставил Маркелова и его партнеров на первое место в рейтинге «королей госзаказа».
Дмитрий Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В 2016 году его арестовали по обвинению в получении взяток. При обыске у Захарченко были обнаружены наличные на общую сумму около восьми миллиардов рублей.