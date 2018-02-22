Рейтинг «королей госзаказа» возглавили сын и партнеры бывшего советника экс-главы РЖД

Ежегодный рейтинг «королей госзаказа» от журнала Forbes возглавили Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович, владеющие группой компаний «1520» — она занимается проектированием и строительством железных дорог.

Алексей Крапивин — сын Андрея Крапивина, бывшего советника Владимира Якунина, возглавлявшего РЖД до 2015 года. Маркелов и Ушерович были деловыми партнерами Крапивина-старшего.

Владельцы «1520», которые также контролируют компании «Росжелдорпроект» и «Ленгипрогаз», за год, по подсчетам Forbes, получили госконтракты на 218 миллиардов рублей.

Второе место занял Дмитрий Пумпянский. Его «Трубная металлургическая компания» и группа «Синара» получили подряды «Роснефти» и РЖД на 173,5 миллиарда рублей.

Третьим в рейтинге «королей госзаказа» стал Аркадий Ротенберг. Его «Стройгазмонтаж», занимающийся, в числе прочего, строительством моста в Крым, за год получил госконтракты на 88,1 миллиарда рублей.