Рейтинг «королей госзаказа» возглавили сын и партнеры бывшего советника экс-главы РЖД

Forbes
11:38, 22 февраля 2018
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Ежегодный рейтинг «королей госзаказа» от журнала Forbes возглавили Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович, владеющие группой компаний «1520» — она занимается проектированием и строительством железных дорог.

Алексей Крапивин — сын Андрея Крапивина, бывшего советника Владимира Якунина, возглавлявшего РЖД до 2015 года. Маркелов и Ушерович были деловыми партнерами Крапивина-старшего.

Владельцы «1520», которые также контролируют компании «Росжелдорпроект» и «Ленгипрогаз», за год, по подсчетам Forbes, получили госконтракты на 218 миллиардов рублей.

Второе место занял Дмитрий Пумпянский. Его «Трубная металлургическая компания» и группа «Синара» получили подряды «Роснефти» и РЖД на 173,5 миллиарда рублей.

Третьим в рейтинге «королей госзаказа» стал Аркадий Ротенберг. Его «Стройгазмонтаж», занимающийся, в числе прочего, строительством моста в Крым, за год получил госконтракты на 88,1 миллиарда рублей.

Рейтинг «королей госзаказа» журнал Forbes составляет с 2012 года. Аркадий Ротенберг четыре раза возглавлял этот рейтинг.
В 2017 году первое место в рейтинге «королей госзаказа» занимали владельцы уфимской компании «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. В рейтинг, опубликованный в 2018 году, владельцы «Петона» не вошли. По подсчетам Forbes, за год они не получили госконтракты даже на 1 миллиард рублей.

«Короли госзаказа»

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