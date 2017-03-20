Что мы узнали из расследования «Новой газеты» о выводе из России 22 миллиардов долларов. Коротко

«Новая газета» 20 марта опубликовала продолжение своего расследования о выводе из России 22 миллиардов долларов через молдавские суды. Схема легализации, подробно описанная изданием, уже вызвала претензии властей Молдавии. Теперь «Новая» узнала, какие именно банки помогали выводить из России деньги и нашла конечных получателей части отмытых средств.

Из России по решению молдавских судов за четыре года вывели 22 миллиарда долларов. Схема, о которой «Новая» подробно писала еще в 2014-м, выглядела так: одна офшорная компания покупала вексель у другой на крупную сумму в сотни миллионов долларов. Поручителем по сделке были молдавский гражданин и российские компании-однодневки, из которых нужно было легально вывести за границу деньги.

Покупатель векселя требовал деньги, которых у продавца не было — и шел в молдавский суд требовать их у того самого поручителя из Молдавии. Суды, как утверждается в расследовании «Новой», принимали нужные авторам схемы решения. По ним деньги по векселю должны были в итоге перечислить те самые российские компании, которые поручались за гражданина Молдавии. Итогом всей схемы было законное обоснование перевода крупной суммы из России в молдавский банк. Оттуда деньги следовали в Латвию, а затем уже по месту назначения на какой-нибудь швейцарский счет.

«Новая» нашла около 20 российских банков, замешанных в молдавской схеме легализации. Журналисты исследовали данные о 76 тысячах банковских проводок фирм, принимавших участие в отмывании российских денег. Из них следует, что к схеме причастны банки, у большинства из которых уже отозваны лицензии за различные нарушения. Крупнейшие «отмывальщики» среди них — МАСТ-банк и Интеркапитал-банк Сергея Магина (осужден в 2017-м за мошенничество), «Русский земельный банк» и банк «Западный» Александра Григорьева (под стражей в ожидании суда по делу о хищении активов). «Русский земельный банк» связан с двоюродным братом президента России Игорем Путиным, который рассказывал, что покинул совет директоров этой финансовой организации после того, как узнал о сомнительных сделках.

Выведенные деньги — госконтракты и «серый импорт». Единого источника при отмывании через молдавскую схему не было, но значительная часть приходилась на компании, работающие на госконтрактах — и, вероятно, среди выведенных денег были и бюджетные средства. Часть денег приходились на доходы от «серого импорта», эти средства были получены компаниями-экспедиторами, без которых невозможно было ввезти тот или иной товар в Россию. Такие сделки оформлялись через фиктивные компании, которые выводили средства по «молдавской схеме» и не платили налоги. Другие источники денег — обналичивание средств ради снижения прибыли и ухода от налогов и вывод похищенных из банков средств.

Найти того, кому достались выведенные деньги, помог «Панамский архив». В архивах офшорного регистратора Mossack Fonseca нашлись имена трех конечных бенефициаров части средств, выведенных из России. Один из них — предприниматель Алексей Крапивин, крупный подрядчик РЖД, отец которого был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина; ему по «молдавской схеме» достались не менее 277 миллионов долларов. На счета компаний, связанных с бизнесменом Сергеем Гирдиным, было перечислено по этой схеме 96 миллиона долларов; одним из крупнейших клиентов его IT-компании «Марвел» является Сбербанк. 27 миллионов получила фирма, бенефициаром которой считается владелец крупной IT-компании «Ланит» Георгий Генс; его фирма часто получает крупные госконтракты.

Представители компаний «Ланит» и «Марвин» заявили РБК, что их фирмы не имеют никакого отношения к схеме вывода денег через молдавские суды.