В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. В будущем, когда позволят «возможности экономики»

Фракция «Единой России» в Госдуме готова начать обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил первый замруководителя фракции, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», — цитирует «Интерфакс» заявление Исаева.

Однако, подчеркнул депутат, переход на новый режим работы должен проходить поэтапно, без потрясений, с сохранением прежнего уровня зарплаты и «в соответствии с возможностями экономики».

В 2014 году широко обсуждалось предложение Международной организации труда (МОТ), в которую входит Россия, о переходе на четырехдневную рабочую неделю, чтобы, в частности, увеличить занятость и улучшить экологию. В МОТ тогда уточняли, что речь идет не о рекомендации, а лишь об экспертном обсуждении.

О возможном сокращении в будущем рабочей недели говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного после этого выступления главы правительства, почти половина россиян не поддерживает сокращение рабочей недели, опасаясь снижения зарплат.

В августе 2019 года в очередной раз рассмотреть возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю предложила Федерация независимых профсоюзов России.