Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в фейсбуке, что вечером 11 августа вышел из спецприемника в Люберцах после 15-суточного ареста.

Сразу после освобождения Жданова должны были отвезти в спецприемник № 2 в Москве, где, по решению суда, он должен был провести еще десять дней.

«Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, что меня повезут в спецприемник № 2 отбывать арест дальше, — рассказал Жданов. — Но ехать самому в спецприемник, согласитесь, было глупо. Нигде еще не прописано, что люди должны сами себя арестовывать».

Руководитель ФБК подчеркнул, что у него есть справка об освобождении из первого спецприемника, поэтому он «формально ничего не нарушил». По словам Жданова, возле его дома «скопилось много машин с подозрительными личностями внутри».

Иван Жданов не уточнил, почему сообщил о своем освобождении только спустя больше чем сутки после того, как вышел из спецприемника.

Иван Жданов выдвигал свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы. Его не стали регистрировать, найдя большой процент брака в подписях, поданных в его поддержку. Жданов участвовал в массовых акциях протеста, которые проводили в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов.