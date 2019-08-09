Ивана Жданова арестовали на 10 суток. Он еще не отбыл предыдущий арест

Мещанский районный суд арестовал на 10 суток директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Жданов признан виновным в организации митинга без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). На заседание суда его привезли из спецприемника, где он отбывает предыдущий, еще не окончившийся арест.

Жданов должен выйти на свободу 19 августа.

29 июля Иван Жданов был арестован на 15 суток по статье об участии в мероприятии, создавшем помехи для движения пешеходов или транспорта.

Жданов выдвигал свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы. Его отказались зарегистрировать, сославшись на большой процент брака в подписях. Суд, рассматривая его жалобу, отказался вызвать свидетелей, которые были готовы письменно подтвердить, что действительно ставили подписи в его поддержку.