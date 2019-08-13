ФАС завела дело о недостоверной рекламе премиальной подписки на «Кинопоиск»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о недостоверной рекламе против сервиса «Кинопоиск». В качестве заинтересованного лица к делу также привлечен поисковик «Яндекс»

Поводом для претензий ФАС стала реклама «Кинопоиска», которая распространялась через «Яндекс».

«Несмотря на то, что в содержании рекламы четко было написано, что по премиальной подписке клиент может бесплатно смотреть сериалы, в том числе нашумевшую „Игру престолов“, 30 дней, при переходе на портал „Кинопоиск“ информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь семь дней удовольствия», — говорится в сообщении ФАС.

За распространение недостоверной рекламы предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

«Кинопоиск» с 2013 года принадлежит «Яндексу».