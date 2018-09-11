ФАС признал рекламу Durex недостоверной из-за данных о зараженных половыми инфекциями россиянах
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала телерекламу презервативов Durex недостоверной и нарушающей требования закона.
Из рекламы Durex следовало, что примерно половина населения России была заражена заболеваниями, передающимися половым путем. Это, как объявила ФАС, противоречит официальной статистике Минздрава России.
Антимонопольное ведомство готовит административное дело для назначения штрафа за допущенные в рекламе Durex нарушения. Рекламодателю рекомендовано прекратить показ ролика.
Авторы рекламы Durex, к которой у ФАС возникли претензии, сослались на методические рекомендации № 33 «Как родить здорового ребенка», составленные Департаментом здравоохранения Москвы. Данные Минздрава, на которые опиралась ФАС, принимая решение, от них отличаются.