В ГИБДД и Генпрокуратуру пожаловались на езду Путина на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД Севастополя привлечь президента РФ Владимира Путина к административной ответственности из-за езды на мотоцикле без шлема.

В своем обращении Чихунов сообщил, что 10 августа «гражданин Путин Владимир Владимирович с неустановленными лицами» ехал без шлема на мотоцикле «Урал» — во время байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе. Юрист попросил привлечь Путина к ответственности по статье о .

В то же время депутат Липецкого областного совета депутатов Олег Хомутинников из-за езды Путина без мотошлема обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Парламентарий выразил «обеспокоенность организацией активного отдыха президента». Он попросил проверить информацию о поездке Путина и принять меры, чтобы устранить нарушение законов.

В Кремле, Генпрокуратуре и ГИБДД на момент написания заметки это не комментировали.

15 мая 2018 года Владимир Путин во время церемонии открытия Крымского моста проехал на «КамАЗе», не пристегнувшись ремнем безопасности. В Федеральной службе безопасности тогда объяснили, что Путин ехал по мосту до его официального открытия: «На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки».

Читайте также Что делал Путин, пока в Москве задерживали протестующих