Что делал Путин, пока в Москве задерживали протестующих

В Москве несколько недель подряд продолжаются протесты. Сначала протестующие требовали только допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, теперь требования куда шире: отпустить политзаключенных, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома и мэра Москвы Сергея Собянина. Самые многочисленные акции проходили по субботам: 27 июля, 3 августа и 10 августа. Владимир Путин ни разу не комментировал акции протеста, хотя там были задержаны больше двух тысяч человек, десятки были избиты полицейскими и росгвардейцами, больше 10 человек стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.