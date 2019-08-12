Сенатор рассказал об участии «лиц с двойным гражданством» в митинге на проспекте Сахарова. И привел в пример Оксимирона

В митинге оппозиции, прошедшем 10 августа на проспекте Сахарова в Москве, участвовали лица с двойным гражданством. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Эти дамы и господа давали клятвы другим государствам служить им верой и правдой. Среди них, конечно, есть люди разные, получившие чужое гражданство различными способами», — написал сенатор в своем блоге.

В качестве примера он привел рэпера Оксимирона (Мирон Федоров), который «большую часть своей 34-летней жизни провел в Западной Европе, главным образом, в Великобритании». «Теперь же он „вдруг“ решил побороться за права кандидатов в Московскую городскую думу и для этого использовать собственную популярность в деле повышения массовости протестных акций на площади Сахарова», — заявил Климов.

Также он упомянул неназванную гражданку США, которая оказывала протестующим юридические консультации. «Судя по сообщениям СМИ, это та же дама-юрист, фамилию которой нередко упоминают в контексте сюжетов, связанных с так называемой торговлей российскими детьми (их вывозом за рубеж за вознаграждение)», — говорится в заявлении сенатора.

Митинг 10 августа на проспекте Сахарова стал одной из самых многочисленных протестных акций последних лет. По данным «Белого счетчика», его посетили до 60 тысяч человек. Московская полиция оценивала численность митинга в 20 тысяч человек.

Участники митинга 10 августа требовали допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, а также освобождения фигурантов дела о массовых беспорядках, заведенного Следственным комитетом после акции 27 июля в Москве.

Накануне акции рэпер Оксимирон и журналист Юрий Дудь опубликовали посты в соцсетях с призывом прийти на митинг на проспекте Сахарова.