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Оксимирон призвал прекратить «московское дело» и поддержал митинг 10 августа на проспекте Сахарова

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Оксимирон призвал своих подписчиков в инстаграме прийти на согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова за свободные выборы и закрытие уголовных дел, возбужденных после акции 27 июля. Оксимирон и сам собирается пойти на митинг. «Возможно, для вас, как и для меня, это будет первый в жизни митинг», — говорится в видеообращении музыканта. Ранее на митинг на Сахарова своих подписчиков позвал журналист Юрий Дудь. В комментариях к посту Дудя нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин написал: «Поддерживаю!». Также прийти на митинг призвал журналист Леонид Парфенов. «Я иду, буду выступать и всех зову», — написал он.
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