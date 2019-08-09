Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
10
новости
Оксимирон призвал прекратить «московское дело» и поддержал митинг 10 августа на проспекте Сахарова
1 минута
11:18, 9 августа 2019
Оксимирон призвал своих подписчиков в инстаграме прийти на согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова за свободные выборы и закрытие уголовных дел, возбужденных после акции 27 июля. Оксимирон и сам собирается пойти на митинг. «Возможно, для вас, как и для меня, это будет первый в жизни митинг», — говорится в видеообращении музыканта. Ранее на митинг на Сахарова своих подписчиков
позвал
журналист Юрий Дудь. В комментариях к посту Дудя нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин написал: «Поддерживаю!». Также прийти на митинг призвал журналист Леонид Парфенов. «Я иду, буду выступать и всех зову», —
написал
он.
Подписывайтесь на наш
Youtube
10
Напишите нам