Сайт «Победы» упал после начала распродажи билетов по 499 рублей. Лоукостер заявил о DDOS-атаке

Обновление: DDOS-атака на сайте лоукостера, по предварительным данным, «была организована с китайских серверов», сообщили ТАСС в «Победе».

Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями после начала распродажи билетов.

Распродажа, в рамках которой авиакомпания-лоукостер собирается продать 200 тысяч билетов по минимальной цене, началась 12 августа в 14:00 мск.

В 14:15 мск, сообщила «Ведомостям» представитель «Победы» Елена Селиванова, подвергся «мощнейшей DDOS-атаке». IT-службы компании рассчитывают восстановить работу сайта в течение часа, затем будем заниматься поисками источника DDOS-атаки, добавила она.

В связи с началом распродажи, сообщила Селиванова, посещаемость сайта резко возросла, однако сбой в работе связан не с наплывом посетителей, а с кибератакой.

При этом корреспондент «Медузы» не мог зайти на сайт «Победы» еще до начала распродажи, около 10:00 12 августа.

Распродажа билетов «Победы» по минимальным ценам (в зависимости от направления от 499 до 1999 рублей) должна продлиться до 18 августа. Авиакомпания заявляла, что в распродаже будут представлены все 85 маршрутов ее зимнего расписания.

«Победа» была создана в сентябре 2014 года. Первые билеты на рейсы «Победы» поступили в продажу в ноябре того же года. Сначала авиакомпания выполняла рейсы только внутри России, а затем стала летать и за рубеж.