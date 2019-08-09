«Победа» разрешила провозить ноутбуки в ручной клади. По просьбам «бизнес-клиентов»

Авиакомпания «Победа» разрешила провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади.

Как заявил гендиректор перевозчика Андрей Калмыков, в 2019 году на рейсах было зафиксировано «серьезное увеличение доли бизнес-клиентов».

«Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора», — сказал он.

По правилам Минтранса, перевозчик обязан предоставить возможность пассажиру бесплатно взять на борт одно место ручной клади (его размеры не регламентированы) массой до пяти килограммов и сверх него другие предметы — такие как рюкзак, дамскую сумку, верхнюю одежду, костюм в портпледе. Ноутбука в этом списке нет.

В 2018 году «Победа» пыталась оспорить норму о дополнительных вещах в суде, но суд встал на сторону Минтранса. Тогда авиакомпания установила жесткие ограничения на размер обязательного места ручной клади (36×30×4 сантиметра) — фактически, это привело к невозможности возить в качестве ручной клади сумки или рюкзаки.