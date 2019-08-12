Издание «Батенька, да вы трансформер» удалило «идеальный шаблон новости о самоубийстве» по требованию Роскомнадзора

Издание «Батенька, да вы трансформер» по требованию Роскомнадзора удалило сатирический материал под названием «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства». Об этом сообщило само издание.

Текст написал журналист «Батеньки» Петр Маняхин в апреле 2016 года — после того, как Роскомнадзор опубликовал проект рекомендаций по освещению случаев суицида в СМИ. В материале Маняхина (его копия доступна здесь) говорилось, что это «идеальный шаблон новости о самоубийстве», сделанный согласно требованиям Роскомнадзора.

«Спустя годы Роскомнадзор все-таки обратил внимание на текст Петра Маняхина. И потребовал его удалить — в связи с тем, что в нем содержалась „информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к его совершению“», — говорится в телеграм-канале «Батеньки».

В декабре 2018 года «Батенька, да вы трансформер» выпустил статью о женщине, которая употребляет героин. Материал сняли с сайта издания по требованию Роскомнадзора. В январе героиня статьи была задержана по делу о незаконном хранении наркотиков. В июле ее выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.