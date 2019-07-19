Героиню статьи «Батеньки» о героиновой зависимости выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Героиню статьи издания «Батенька, да вы трансформер» о наркотической зависимости Анну Глазову, обвиняемую в , освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой н саму Глазову.

В разговоре с «Медиазоной» Глазова отметила, что ей смягчили меру пресечения в связи с тем, она обвиняется в преступлении небольшой тяжести, максимальный срок ареста по которому составляет шесть месяцев. Глазова добавила, что частично признала вину.

В декабре 2018 года «Батенька, да вы трансформер» выпустил статью «Героин — собственность модели». Она рассказывала о женщине, долгое время употребляющей героин. Вскоре материал сняли с сайта издания по требованию Роскомнадзора. Настоящее имя героини в тексте не называлось, но позже редакция сообщила, что ее зовут Анна Глазова.

После выхода статьи «Батеньки» стало известно, что Глазова объявлена в розыск по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В конце января она была задержана и отправлена под арест. СИЗО Глазова попыталась покончить с собой из-за «ломки». В начала июля прокуратура вернула ее дело на дополнительное следствие.