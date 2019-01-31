В Москве задержали героиню статьи «Батенька, да вы трансформер» о героиновой зависимости

Полиция Москвы задержала 27-летнюю Анну Глазову, о которой издание «Батенька, да вы трансформер» опубликовало статью под заголовком «Героин — собственность модели», сообщает агентство «Москва». В статье рассказывалось о героиновой зависимости.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили агентству «Москва», что сотрудники ДПС задержали женщину, когда она пыталась на автомобиле скрыться от полицейских. При себе у нее нашли 0,4 грамма вещества серого цвета, предположительно, героина. На нее составили административный протокол о незаконном обороте наркотиков.

«Медиазоне» в пресс-службе московской полиции сообщили, что задержанная ранее была объявлена в федеральный розыск по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков (статья 228 УК).

Официально в полиции не называют имени задержанной, однако поиск по базе данных на официальном сайте МВД выдает информацию о находящейся в федеральном розыске Анне Глазовой, 1991 года рождения.

Издание Baza, не раскрывая источник информации, утверждает, что уголовное дело, которое расследуется в отношении Глазовой, было возбуждено на следующий день после выхода статьи в «Батенька, да вы трансформер». По данным Baza, наркотики при задержании у Глазовой не нашли.

В свою очередь телеграм-канал Mash сообщает, что Глазова находилась в розыске с января 2018 года, когда ее задержали с 1,73 грамма героина, но отпустили под обязательство о явке.

18 декабря 2018 года издание «Батенька, да вы трансформер» выпустило статью о женщине, долгое время употребляющей героин. После этого МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать статью. По требованию Роскомнадзора материал сняли с публикации.