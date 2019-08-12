Детский омбудсмен попросит не лишать родительских прав супружескую пару из-за младенца на акции протеста

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросит Генпрокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав, поданный к супружеской паре из-за появления ребенка на протестной акции 27 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

«При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде. Но при этом очевидно, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись», — сказала Кузнецова.

В августе прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супругов Дмитрия и Ольгу Проказовых из-за того, что 27 июля они пришли на акцию за свободные выборы с годовалым ребенком. Родители утверждали, что не собирались участвовать в протестах, а приехали в центр Москвы на прогулку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за того, что Проказовы присутствовали на акции протеста с ребенком. Дело возбудили по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Супруги проходят по делу как свидетели.