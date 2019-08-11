КНДР объявила об испытании новых ракет

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило о проведении под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына испытаний нового оружия.

Как следует из сообщения ЦТАК, речь идет о ракетах. «Как только уважаемый высший руководитель дал приказ о проведении стрельбы, мощные чучхейские ракеты выпустили ослепительные блески, как будто дают знать о своем рождении», — сказано в русскоязычном пресс-релизе.

По сообщению южнокорейского агентства «Ренхап», в субботу КНДР предположительно запустила две ракеты малой дальности, которые пролетели около 400 километров. Это пятый подобный запуск с конца июля.

Испытания были проведены на фоне совместных учений США и Южной Кореи — как отмечает Reuters, меньших по масштабу по сравнению с крупными учениями, проводившимися ранее и приостановленными на фоне участившихся контактов США и Южной Кореи с КНДР.

10 августа президент США Дональд Трамп сообщил о получении «прекрасного» письма от Ким Чен Ына, в котором тот якобы принес «небольшое извинение» за проведение новых ракетных испытаний и пообещал прекратить их, когда закончатся учения.