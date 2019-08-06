КНДР запустила две ракеты малой дальности накануне военных учений Южной Кореи и США
Источник: BBC News
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Северная Корея запустила две ракеты малой дальности, сообщили южнокорейские военные.
На фоне запуска КНДР выпустила официальное заявление, в котором подвергла критике начинающиеся 6 августа совместные учения Южной Кореи и США, назвав их, в частности, «вопиющим нарушением» договоренностей между Пхеньяном и Вашингтоном.
С 25 июля это четвертый запуск ракет в КНДР.
Крупные учения Южной Кореи и США проходят в конце лета каждый год.