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Дональд Трамп и Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне. Фотография
07:24, 30 июня 2019
Источник: Meduza
30 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели незапланированную
встречу
в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. По словам Трампа, находящегося с официальным визитом в Южной Корее, он еще несколько месяцев назад запланировал посещение приграничной зоны, но только накануне ему пришла в голову идея пригласить на встречу Ким Чен Ына. Главы двух стран поприветствовали друг друга, после чего лидер КНДР пригласил президента США символически пройти на территорию Северной Кореи. Таким образом, Трамп стал первым в истории президентом США, посетившим КНДР.
Susan Walsh / AP / Scanpix / LETA
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