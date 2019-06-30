Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Южную Корею прибыл 30 июня в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает японский канал NHK.

Лидеры двух государств пожали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Американский президент согласился. Таким образом, Трамп стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже в третий раз проводят переговоры на высшем уровне. Первый в истории американо-корейский саммит состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. В феврале 2019 года Трамп и Ын провели повторную встречу в Ханое. Обе встречи были посвящены ядерному разоружению Северной Кореи. Переговоры были признаны провальными.