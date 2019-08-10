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ВЦИОМ отказался от еженедельной публикации рейтинга доверия Путину

Источник: РБК
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ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга с открытым вопросом о доверии россиян к политикам, в том числе к президенту Владимиру Путину. Теперь данные будут обновляться раз в месяц, а не раз в неделю, сообщили РБК во ВЦИОМ.

От дополнительных комментариев ВЦИОМ отказался. Рейтинг о доверии политикам с закрытым вопросом по-прежнему будет публиковаться раз в неделю.  

В конце июля фамилию Путина в ответ на открытый вопрос о доверии политикам назвали 30,4% россиян.

В конце мая, после того как рейтинг Путина оказался минимальным за все время опросов, ВЦИОМ изменил методику их проведения, добавив, помимо открытого вопроса, дополнительный вопрос «доверяете ли вы Владимиру Путину?»

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