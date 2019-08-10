РЖД изменила маршруты поездов из-за взрывов на военном складе под Ачинском
Источник: Интерфакс
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Компания «РЖД» объявила об изменении маршрутов поездов из-за взрывов боеприпасов на полигоне под Ачинском в Красноярском крае.
Как ранее сообщалось, из-за взрывов был поврежден участок железнодорожного полотна. В «РЖД» заявили, что поврежденный путь уже восстановлен, но поезда пустят только после отмены режима ЧС.
Взрывы на полигоне под Ачинском возобновились вечером 9 августа. От них пострадали 11 человек.
В результате первой серии взрывов 5 августа погиб один человек, 16 тысяч были эвакуированы.