При взрыве на полигоне под Архангельском погибли пять сотрудников «Росатома»

В результате взрыва реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области, произошедшего 8 августа, погибли пять сотрудников «Росатома». Об этом сообщила сама госкорпорация.

Еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести, сейчас они находятся в «специализированном медицинском учреждении».

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник позже сообщили, что погибли сотрудники «Росатома» и Минобороны. «По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки», — сообщил источник.

Первоначально Минобороны сообщало о двух погибших и трех пострадавших в результате взрыва.