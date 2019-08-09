Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Курилы как свою территорию. МИД РФ возмущен

На официальном сайте Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, обозначены как территория Японии.

Карта, на которой Курилы — «японские», размещена на главной странице сайта Олимпиады-2020. Карта интерактивная. При нажатии на область Курильских островов открывается страница с информацией о провинции Хоккайдо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя карту на сайте Олимпиады-2020, назвала действия Японии «неправомочными».

«Помимо юридической стороны этого дела, есть еще сторона, связанная с атмосферой, которую по просьбе и при согласии Токио наши страны, государственные органы пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов. Такие действия явно не идут на пользу созданию этой атмосферы и отравляют ее», — цитирует ТАСС заявление Захаровой.