В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которых обсуждался мирный договор. Выступая перед прессой, ни один из лидеров не рассказал о каких-то предложениях или договоренностях. Путин заявил, что предстоит «длительная кропотливая работа». Вот какие выводы из этого сделали на российском телевидении. Прямые цитаты журналистов приведены в кавычках.

«Спойлер: зря Абэ поклялся вернуться с Курилами». Путин разговаривает с Абэ на «ты» (в шоке даже переводчик). Это может ничего не значить, а может сулить долгие и трудные переговоры, в которых обе стороны попытаются сохранить дружеские отношения. «Легче всего было бы поставить точку». Но любое решение не устроит ни нас, ни японцев. Мы можем хорошо жить и сотрудничать с Токио без мирного договора. Вообще, тему возвращения островов Японии навязали американцы. Японцы теперь ждут, что получат не только два острова, но и что-то еще. Ведь почему это всех — когда-то давно людям говорили, что и Крым украинский, и пенсионный возраст не повысят, а потом что было? Теперь они и в передачу Курил готовы поверить. Давайте лучше обсудим, как живет население этих островов. «Отсутствие решения на переговорах означает успех этих переговоров».

Источники: «Время покажет» (22 и 23 января), «60 минут» (22 и 23 января),

Михаил Зеленский Фото в анонсе: Первый канал