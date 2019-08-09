В воинской части в Красноярском крае произошел новый взрыв. Власти объявили об эвакуации близлежащего села «из-за ухудшения метеоусловий»

На территории воинской части под Ачинском в Красноярском крае, где 5 августа произошел пожар, произошел новый взрыв.

В оперативном штабе по ликвидации ЧС пояснили, что взрыв произошел в ходе проведения работ по разминированию местности, при этом пять человек получили ранения. В больнице сообщили о восьми пострадавших.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, сообщает, что взрыв произошел, когда спецпоезд наехал на оказавшийся на железнодорожном полотне снаряд.

Местные власти объявили об эвакуации находящегося рядом со складом села Каменка «из-за ухудшения метеоусловий».

В результате первой серии взрывов 5 августа погиб один человек, 16 тысяч были эвакуированы.