ТАСС: задержан тринадцатый фигурант «московского дела»
Источник: ТАСС
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Правоохранительные органы задержали 13-го фигуранта «московского дела» — это Дмитрий Васильев, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Васильева доставили на допрос в Следственный комитет. Ему, по словам источника ТАСС, могут быть предъявлены обвинения.
По информации «ОВД-Инфо», Васильев — режиссер телеканала «Доктор». Он рассказал проекту, что находится в отделе полиции по району Беговой.
При этом утром 9 августа ТАСС сообщал о задержании Ильи Анохина, но с тех пор информации о его статусе в деле не было. С учетом Анохина в деле будет 14 фигурантов.
9 августа по «московскому делу» были арестованы Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, а также Данила Беглец, ранее находившийся в розыске.