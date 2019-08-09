Бывшему президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Слесарев. Подробностей обвинения он не привел.

В комментарии РИА Новости Слесарев рассказал, что Атамбаеву также предъявлены предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

По решению суда на время следственных мероприятий Атамбаев арестован на срок до 26 августа, добавил защитник. Слесарев отметил, что при задержании бывшего президента был нарушен ряд процессуальных норм.

Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после спецоперации, продолжавшейся около суток. Сторонники Атамбаева пытались помешать его задержанию. В столкновениях между спецназом и сторонниками бывшего президента пострадали около 100 человек. Один спецназовец погиб.