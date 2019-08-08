Илью Яшина вывезли из спецприемника в суд. Сегодня у него заканчивается административный арест

Муниципального депутата района Красносельский Илью Яшина, вывезли из спецприемника, где он отбывает административный арест, в Хамовнический суд.

У Яшина 8 августа заканчивается арест на 10 суток. Он был арестован 29 июля по административной статье о нарушении порядка проведения митингов. На следующий день по этой же статье он получил еще 10 суток — эти два срока засчитываются одновременно.