В Екатеринбурге возбудили новое дело после протестов в сквере

Правоохранительные органы расследуют еще одно уголовное дело, возбужденное после против строительства храма в сквере в центре города.

Дело о хулиганстве «с применением предмета, используемого в качестве оружия», как стало известно «Апологии протеста», было возбуждено 17 мая, то есть во время активной фазы протестов против строительства храма на месте сквера.

Расследование ведет отдел по расследованию тяжких преступлений совершенных организованными группами Главного следственного управления полиции по региону. О подозреваемых по делу пока ничего не известно.

«Апология протеста» указывает, что это четвертое уголовное дело, возбужденное после акций протеста в Екатеринбурге.

За хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.

Ранее было известно, что после акции протеста завели дела о массовых беспорядках, оскорблении полицейского и повреждении забора.