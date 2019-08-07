ЦИК отказался допустить Любовь Соболь до выборов депутатов Мосгордумы

Центральная избирательная комиссия РФ отклонила жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Заседание, на котором рассматривали жалобы Соболь, транслировалось на сайте ЦИК.

Для регистрации Любови Соболь не хватило 239 подписей. Рабочая комиссия ЦИК согласилась признать действительными лишь семь забракованных ранее подписей в поддержку Соболь. После того, как окружная избирательная комиссия 13 июля отказала Соболь в регистрации, она объявила голодовку.

Жалобы в ЦИК на отказ в регистрации подали 19 независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди них — политик Дмитрий Гудков, жалобу которого Центризбирком также отклонил.

В Москве 27 июля и 3 августа прошли массовые акции протеста против недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Обе акции были несогласованы властями, на каждой из них задержали более 1000 человек.

На 10 августа запланирована новая акция за свободные выборы, мэрия Москвы согласилась провести ее на проспекте Сахарова.