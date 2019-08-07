СК сообщил об одиннадцатом фигуранте «московского дела» о массовых беспорядках. Он находится в розыске

Двое фигурантов так называемого «московского дела» о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля находятся в розыске, говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

Один из них — Сергей Фомин, уточнил СК. Фамилию второго ведомство в официальном сообщении не назвало.

Таким образом, из сообщения СК следует, что количество фигурантов «московского дела» сейчас составляет 11 человек.

Ранее было известно о десяти фигурантах дела. Девять из них находятся под арестом.