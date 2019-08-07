СК сообщил об одиннадцатом фигуранте «московского дела» о массовых беспорядках. Он находится в розыске
Двое фигурантов так называемого «московского дела» о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля находятся в розыске, говорится в официальном сообщении Следственного комитета.
Один из них — Сергей Фомин, уточнил СК. Фамилию второго ведомство в официальном сообщении не назвало.
Таким образом, из сообщения СК следует, что количество фигурантов «московского дела» сейчас составляет 11 человек.
По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, а также уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России.
Ранее было известно о десяти фигурантах дела. Девять из них находятся под арестом.