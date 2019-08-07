«МБХ медиа»: в Петербурге МВД запретило типографиям печатать политические листовки

В Санкт-Петербурге МВД ограничило возможность типографий печатать листовки на политические темы, сообщает «МБХ медиа». По данным издания, соответствующие предписания получили почти все типографии в городе.

Как следует из публикации, управление МВД по Приморскому району города направило в типографии уведомления то ли о недопустимости печати таких материалов, то ли с требованием направлять такие заказы на проверку.

Речь идет о материалах, «дискредитирующих представителей органов госвласти, политических деятелей», а также об агитационных материалах с призывами проведения несанкционированных акций в предвыборный период.

8 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора, а также выборы муниципальных депутатов в большинстве районов. В ходе регистрации кандидатов оппозиционные политики жаловались на противодействие, в том числе силовое, со стороны избиркомов, полиции и провластных активистов.